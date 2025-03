Israeli army claims striking Hezbollah targets in South Lebanon amid escalating tensions

The Israeli army spokesperson Avichay Adraee claimed in a post on his X account that the military conducted airstrikes on Hezbollah targets in southern Lebanon in the latest escalation of violence along the border.



According to Adraee, the military targeted Hezbollah's command posts, military infrastructure, launch pads, and operatives in the region.



He stated, "The operation follows the recent rocket fire from Lebanon towards the Upper Galilee, which constitutes a blatant violation of agreements between Israel and Lebanon and represents a direct threat to Israel's home front."



He continued, "The Lebanese state is responsible for maintaining the ceasefire agreements."



Adraee concluded: "The Israeli army will continue its efforts to eliminate any threat to the citizens of Israel."

#عاجل 🔸جيش الدفاع أغار على أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان



🔸أغار جيش الدفاع خلال الساعات الأخيرة على مقرات قيادة وبنى تحتية عسكرية ومنصات إطلاق وعناصر إرهابية لحزب الله الإرهابي في جنوب لبنان.



🔸تشكل عملية إطلاق القذائف الصاروخية نحو الجليل الاعلى خرقًا فاضحًا للتفاهمات… pic.twitter.com/I8LZlXs3WM — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 28, 2025