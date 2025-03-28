Israeli army claims striking Hezbollah targets in South Lebanon amid escalating tensions

#عاجل 🔸جيش الدفاع أغار على أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان
🔸أغار جيش الدفاع خلال الساعات الأخيرة على مقرات قيادة وبنى تحتية عسكرية ومنصات إطلاق وعناصر إرهابية لحزب الله الإرهابي في جنوب لبنان.
🔸تشكل عملية إطلاق القذائف الصاروخية نحو الجليل الاعلى خرقًا فاضحًا للتفاهمات… pic.twitter.com/I8LZlXs3WM
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 28, 2025
#عاجل 🔸جيش الدفاع أغار على أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان
🔸أغار جيش الدفاع خلال الساعات الأخيرة على مقرات قيادة وبنى تحتية عسكرية ومنصات إطلاق وعناصر إرهابية لحزب الله الإرهابي في جنوب لبنان.
🔸تشكل عملية إطلاق القذائف الصاروخية نحو الجليل الاعلى خرقًا فاضحًا للتفاهمات… pic.twitter.com/I8LZlXs3WM