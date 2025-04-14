Lebanese army mourns officer killed in blast near Tyre

The Lebanese army announced the death of Warrant Officer Fadi Mohammad Al-Jassem, who was killed Monday in an explosion at a military position in the Wadi Al-Aaziyyeh area near Tyre, southern Lebanon.



According to a statement, the blast was caused by a suspicious object at one of the sites where the army operates.

The army said funeral arrangements would be announced at a later time.

نعي المعاون أول الشهيد فادي الجاسم



تنعى قيادة الجيش – مديرية التوجيه، المعاون أول الشهيد فادي محمد الجاسم، الذي استشهد بتاريخ ٢٠٢٥/٤/١٤ جراء انفجار جسم مشبوه في أحد المواقع في منطقة وادي العزية - صور، وفيما يلي نبذة عن حياته:

- من مواليد ١٩٨٢/٢/٥ وادي خالد – عكار.

- تطوع في… pic.twitter.com/WHu0lIvEod