Lebanese army mourns officer killed in blast near Tyre

نعي المعاون أول الشهيد فادي الجاسم
تنعى قيادة الجيش – مديرية التوجيه، المعاون أول الشهيد فادي محمد الجاسم، الذي استشهد بتاريخ ٢٠٢٥/٤/١٤ جراء انفجار جسم مشبوه في أحد المواقع في منطقة وادي العزية - صور، وفيما يلي نبذة عن حياته:
- من مواليد ١٩٨٢/٢/٥ وادي خالد – عكار.
- تطوع في… pic.twitter.com/WHu0lIvEod
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) April 14, 2025
نعي المعاون أول الشهيد فادي الجاسم
تنعى قيادة الجيش – مديرية التوجيه، المعاون أول الشهيد فادي محمد الجاسم، الذي استشهد بتاريخ ٢٠٢٥/٤/١٤ جراء انفجار جسم مشبوه في أحد المواقع في منطقة وادي العزية - صور، وفيما يلي نبذة عن حياته:
- من مواليد ١٩٨٢/٢/٥ وادي خالد – عكار.
- تطوع في… pic.twitter.com/WHu0lIvEod