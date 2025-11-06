Israeli army warns residents of Zawtar el-Charqiyeh to evacuate ahead of strikes

#عاجل ‼️ إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان وتحديدًا في زوطر الشرقية
🔸سيهاجم جيش الدفاع على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابي وذلك للتعامل مع المحاولات المحظورة التي يقوم بها حزب الله لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة
🔸نتوجه إلى سكان المبنى المحدد بالأحمر… pic.twitter.com/OXj3xs4XfL
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 6, 2025
