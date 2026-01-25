Israeli army claims it struck Hezbollah site in southern Lebanon, targets infrastructure in Beqaa

Lebanon News
25-01-2026 | 07:23
High views
Israeli army claims it struck Hezbollah site in southern Lebanon, targets infrastructure in Beqaa
2min
Israeli army claims it struck Hezbollah site in southern Lebanon, targets infrastructure in Beqaa

The Israeli army said it carried out an air strike on a building in the Bir El Sanasel area of southern Lebanon, claiming it was being used by Hezbollah members as a site for producing military equipment.

In a post on X, Israeli army spokesperson Avichay Adraee said the strike targeted a structure where Hezbollah operatives had been active in recent weeks, alleging that the location served as a facility for manufacturing what he described as “means of combat.”

According to the statement, the Israeli military had been monitoring activities at the site and considered them a violation of the understandings between Israel and Lebanon.

In a separate strike, Adraee said Israeli forces also targeted what he described as Hezbollah military infrastructure in Beqaa.

The Israeli army claimed that the activities at the targeted locations posed a 'threat' to Israel, adding that it would continue operations to ''counter what it considers security risks.''

Israeli strike targets car near gas company between Maaroub and Barich
Israeli airstrike targets area between Kfar Dounine and Bir El Sanasel in South Lebanon
