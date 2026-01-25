Israeli army claims it struck Hezbollah site in southern Lebanon, targets infrastructure in Beqaa

#عاجل 🔸جيش الدفاع هاجم عناصر إرهابية من حزب الله عملوا داخل موقع لانتاج وسائل قتالية في جنوب لبنان
🔸هاجم جيش الدفاع قبل قليل مبنى عمل من داخله عناصر إرهابية من حزب الله في منطقة بير السناسل بجنوب لبنان.
🔸وقد رصد جيش الدفاع خلال الفترة الأخيرة أنشطة لعناصر حزب الله داخل… pic.twitter.com/TNkOIKCryp
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 25, 2026
