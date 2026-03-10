Israeli army issues urgent warning to residents of Tyre and Sidon

The Israeli army issued an urgent warning to residents in the cities of Tyre and Sidon, urging them to evacuate specific areas ahead of planned strikes targeting what it described as Hezbollah infrastructure.



Israeli army spokesperson Avichay Adraee said in a post on X that the Israeli army would “soon attack military infrastructure belonging to the terrorist organization Hezbollah.”



Adraee called on residents of the buildings marked in red on two attached maps, as well as nearby structures, to evacuate immediately.



“You are located near buildings used by Hezbollah. For your safety, you must evacuate them immediately and move at least 300 meters away,” he said.



He warned that remaining in the designated areas would place residents at risk.

#عاجل ‼️ إنذار عاجل إلى سكان صور وصيدا



🔸سيهاجم جيش الدفاع على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابي



🔸نحث سكان المباني المحددة بالأحمر في الخريطتيْن المرفقتيْن والمباني المجاورة لها: أنتم تتواجدون بالقرب من مباني يستخدمها حزب الله فمن أجل سلامتكم أنتم… pic.twitter.com/QyG3iaqNqp