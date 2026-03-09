Israeli military says Hezbollah cell targeted in Christian village in South Lebanon

#عاجل وخطير 🔴 تصفية خلية إرهابية من حزب الله في قرية مسيحية بجنوب لبنان
🔸تعمل قوات اللواء 300 بقيادة الفرقة 146 في منطقة جنوب لبنان في إطار عملية الدفاع الأمامي.
🔸وخلال النشاط رصدت القوات خلية تابعة لحزب الله الإرهابي تدخل إلى موقع داخل قرية مسيحية تقع في جنوب لبنان حيث قامت… pic.twitter.com/hlmnqeojqy
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 9, 2026
