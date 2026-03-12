Israeli army issues evacuation warning for several neighborhoods in Beirut’s southern suburbs

#عاجل ‼️ إنذار عاجل الى سكان الضاحية الجنوبية وبالأخص سكان أحياء:
🔸حارة حريك
🔸الغبيري
🔸الليلكي
🔸الحدث
🔸برج البراجنة
🔸تحويطات الغدير
🔸الشياح
⭕️جيش الدفاع يعود ويكرر ان أنشطة حزب الله الإرهابي تجبر جيش الدفاع على العمل ضده وبقوة. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم.
⭕️حرصًا… pic.twitter.com/rLQ5KhSQYq
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 12, 2026
