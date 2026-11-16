Israeli army says it targeted weapons shipment bound for Hezbollah in Janta

جيش الدفاع يستهدف شحنة من سوريا إلى لبنان للوسائل القتالية التي كانت مخصصة لحزب الله الإرهابي 🔸استهداف سلاح الجو هذه الليلة (الاثنين) شحنة من الوسائل القتالية التي كانت مخصصة لحزب الله الإرهابي، وذلك في منطقة جنتا على الحدود السورية اللبنانية. 🔸كان الهدف من إرسال الوسائل القتالية تعزيز الإمكانيات العملياتية لحزب الله الإرهابي لغرض تنفيذ عمليات إرهابية ضد مواطني دولة إسرائيل وقوات جيش الدفاع. 🔸تم نقل شحنة الوسائل القتالية عن طريق منطقة جنتا، التي كانت تستخدم كثيرًا في الماضي لنقل الوسائل القتالية. 🔸لا يزال حزب الله الإرهابي يستغل مناطق لبنانية مختلفة للقيام بنشاطات إرهابية ولتهريب الوسائل القتالية وتحرك المخربين، وذلك بخلاف التفاهمات وبهدف تهديد دولة إسرائيل. 🔸لن يسمح جيش الدفاع لحزب الله الإرهابي استهداف مواطني دولة إسرائيل وقوات جيش الدفاع، وسيبقى منتشرًا في المنطقة وفقًا للتفاهمات وسيواصل أعماله الرامية إلى إزالة التهديدات، ويبقى ملتزمًا باتفاقية وقف إطلاق النار.