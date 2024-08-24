US Central Command states it killed leader of Al Qaeda-connected group in Syria

Middle East News
2024-08-24 | 00:42
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US Central Command states it killed leader of Al Qaeda-connected group in Syria
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US Central Command states it killed leader of Al Qaeda-connected group in Syria

The US Central Command (CENTCOM) confirmed that its forces killed Hurras al-Din senior leader Abu-’Abd al-Rahman al-Makki in a targeted strike in Syria.
 
"Abu-’Abd al-Rahman al-Makki was a Hurras al-Din Shura Council member and senior leader responsible for overseeing terrorist operations from Syria," it said in a post on X.
 

Middle East News

US

Central Command

CENTCOM

Hurras Al-Din

Abu-’Abd Al-Rahman Al-Makki

Syria

Al Qaeda

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