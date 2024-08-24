US Central Command states it killed leader of Al Qaeda-connected group in Syria

U.S. Central Command Forces Killed Hurras al-Din Senior Leader
Earlier today, U.S. Central Command Forces killed Hurras al-Din senior leader Abu-’Abd al-Rahman al-Makki in a targeted kinetic strike in Syria. Abu-’Abd al-Rahman al-Makki was a Hurras al-Din Shura Council member… pic.twitter.com/eIxqqU1vFq
— U.S. Central Command (@CENTCOM) August 23, 2024
U.S. Central Command Forces Killed Hurras al-Din Senior Leader
Earlier today, U.S. Central Command Forces killed Hurras al-Din senior leader Abu-’Abd al-Rahman al-Makki in a targeted kinetic strike in Syria. Abu-’Abd al-Rahman al-Makki was a Hurras al-Din Shura Council member… pic.twitter.com/eIxqqU1vFq