#عاجل قبل قليل تم رصد هجوم من قبل مسلحين نحو موقع تابع للأمم المتحدة في منطقة خضر في سوريا.



يساعد جيش الدفاع قوة الأمم المتحدة لصد الهجوم.



جيش الدفاع منتشر بقوات معززة في منطقة هضبة الجولان وسيواصل العمل لحماية دولة إسرائيل ومواطنيها pic.twitter.com/3UNqJmjh0q