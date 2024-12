#عاجل قبل قليل تم رصد هجوم من قبل مسلحين نحو موقع تابع للأمم المتحدة في منطقة خضر في سوريا.



يساعد جيش الدفاع قوة الأمم المتحدة لصد الهجوم.



جيش الدفاع منتشر بقوات معززة في منطقة هضبة الجولان وسيواصل العمل لحماية دولة إسرائيل ومواطنيها pic.twitter.com/3UNqJmjh0q — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 7, 2024

The Israeli army reported Saturday that an attack "was carried out by armed individuals at a U.N. post in the Hader area in Syria" a short while ago.Israel's military, in a post on X, said that it "is currently assisting the U.N. forces in repelling the attack."It noted that the army "is deployed with reinforced forces in the Golan Heights area and will continue to operate in order to protect the State of Israel and its citizens."