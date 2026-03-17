Israel says it killed Basij Forces commander Gholam Reza Soleimani in Tehran

#عاجل ❌في ضربة دقيقة في طهران: جيش الدفاع قضى على قائد قوات البسيج
❌أغار سلاح الجو بتوجيه استخباراتي دقيق من هيئة الاستخبارات العسكرية أمس بشكلٍ موجه بالدقة في قلب طهران وقضى على المدعو غلام رضا سليماني قائد منظمة الباسيج خلال السنوات الست الأخيرة.
⭕️تشكل قوات البسيج جزءًا من… pic.twitter.com/wzaWYxg7WY
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 17, 2026
