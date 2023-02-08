US State Department says sanctions do not prevent aid to Syrian people

ردًّا على بعض التقارير الصحفية غير الدقيقة حول العقوبات الأمريكية، يهمنا التوضيح بأنّ العقوبات الأمريكية تتضمن استثناءات لا تمنع وصول المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية وغيرها للشعب السوري ولن نمنع أي دولة من تقديم هكذا مساعدات. وسنستمر من جهتنا بتقديم المساعدات للشعب السوري. pic.twitter.com/z3kt8NXWdf
— الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) February 7, 2023
ردًّا على بعض التقارير الصحفية غير الدقيقة حول العقوبات الأمريكية، يهمنا التوضيح بأنّ العقوبات الأمريكية تتضمن استثناءات لا تمنع وصول المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية وغيرها للشعب السوري ولن نمنع أي دولة من تقديم هكذا مساعدات. وسنستمر من جهتنا بتقديم المساعدات للشعب السوري. pic.twitter.com/z3kt8NXWdf