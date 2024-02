Lebanese Civil Defense concludes operations at Nabatieh site after Israeli strike: Here are the details

The Lebanese Civil Defense said on Friday that its elements, after continuing search and rescue operations at the site of the destroyed building in Nabatieh Al-Tahta following an Israeli strike, successfully retrieved the bodies of the eleven martyrs.



It said that the operation was carried out from 20:30 on Wednesday, February 14, 2024, until 01:00 on Friday, February 16, 2024, adding that the search and debris removal process was carried out in collaboration with ambulance associations in the region.



"The elements also worked on transporting two wounded individuals to the government hospital in Nabatieh who were injured in the same strike targeting the building. Simultaneously, the personnel worked on extinguishing the fire that broke out inside the targeted building," it added.

نقل جرحى وسحب جثامين ١١ شهيداً وإخماد النيران في المبنى المدمر في النبطية التحتا اثر غارة جوية إسرائيلية



تمكن عناصر من الدفاع المدني، وبعد مواصلة عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل في موقع المبنى المدمر في النبطية التحتا اثر غارة جوية إسرائيلية، منذ الساعة ٢٠:٣٠