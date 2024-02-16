Lebanese Civil Defense concludes operations at Nabatieh site after Israeli strike: Here are the details

٣/١
نقل جرحى وسحب جثامين ١١ شهيداً وإخماد النيران في المبنى المدمر في النبطية التحتا اثر غارة جوية إسرائيلية
تمكن عناصر من الدفاع المدني، وبعد مواصلة عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل في موقع المبنى المدمر في النبطية التحتا اثر غارة جوية إسرائيلية، منذ الساعة ٢٠:٣٠ pic.twitter.com/5iHqfP8LnC
— الدفاع المدني اللبناني (@CivilDefenseLB) February 16, 2024
٣/١
نقل جرحى وسحب جثامين ١١ شهيداً وإخماد النيران في المبنى المدمر في النبطية التحتا اثر غارة جوية إسرائيلية
تمكن عناصر من الدفاع المدني، وبعد مواصلة عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل في موقع المبنى المدمر في النبطية التحتا اثر غارة جوية إسرائيلية، منذ الساعة ٢٠:٣٠ pic.twitter.com/5iHqfP8LnC