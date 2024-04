Lebanese army confirms: Pascal Sleiman killed during car theft attempt by Syrian gang

In a recent update on the abduction of Pascal Sleiman, the Lebanese army confirmed in a statement on the "X" platform that it was able to arrest most of the Syrian gang members involved in the kidnapping operation.



The statement revealed that the abducted was killed by them while they attempted to steal his car in the Jbeil area, and they transported his body to Syria.



It affirmed that the army command is coordinating with the Syrian authorities to hand over the body and that the investigations will continue under the supervision of the Public Prosecution Office.

متابَعةً لموضوع المخطوف باسكال سليمان، تمكنت مديرية المخابرات في الجيش من توقيف معظم أعضاء العصابة السوريين المشاركين في عملية الخطف. وتبين خلال التحقيق معهم أن المخطوف قُتِل من قبلهم أثناء محاولتهم سرقة سيارته في منطقة جبيل، وأنهم نقلوا جثته إلى سوريا.

تنسق قيادة الجيش مع… pic.twitter.com/QDnJWc5mTo — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) April 8, 2024