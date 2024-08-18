المطار مضوي وشغّال من خلال مولداته الخاصة .
معالي وزير الطاقه ومؤسسة كهرباء لبنان وعدوا بأن الليلة ستعود التغذيه إليه بالتيار الكهربائي من قبل الموسسة ، وخصوصا أن تغذيته عن طريق المولدات هي استثناء لا يمكن البقاء عليها، كونها ليست قاعدة يمكن الاستمرار بها .
وللعلم شركة الخطوط… pic.twitter.com/wfzC2rxyYd
— Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) August 18, 2024
المطار مضوي وشغّال من خلال مولداته الخاصة .
معالي وزير الطاقه ومؤسسة كهرباء لبنان وعدوا بأن الليلة ستعود التغذيه إليه بالتيار الكهربائي من قبل الموسسة ، وخصوصا أن تغذيته عن طريق المولدات هي استثناء لا يمكن البقاء عليها، كونها ليست قاعدة يمكن الاستمرار بها .
وللعلم شركة الخطوط… pic.twitter.com/wfzC2rxyYd