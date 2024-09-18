Footage captures walkie-talkies explosion amid new wave of blasts

فيديو للحظة انفجار أحد الاجهزة اللاسلكية خلال الموجة الجديدة الحاصلة اليوم pic.twitter.com/CDLKpPoXmX
— LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) September 18, 2024
فيديو للحظة انفجار أحد الاجهزة اللاسلكية خلال الموجة الجديدة الحاصلة اليوم pic.twitter.com/CDLKpPoXmX
فيديو آخر للحظة انفجار أحد الاجهزة اللاسلكية خلال الموجة الجديدة الحاصلة اليوم pic.twitter.com/TlUuOFMcSv
— LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) September 18, 2024
فيديو آخر للحظة انفجار أحد الاجهزة اللاسلكية خلال الموجة الجديدة الحاصلة اليوم pic.twitter.com/TlUuOFMcSv