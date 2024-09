The Israeli army spokesperson Avichay Adraee wrote on X that the army is conducting strikes against targets belonging to Hezbollah in Lebanon's Bekaa Valley.



"Further details will be provided later," he stated.

#عاجل وأولي: جيش الدفاع الإسرائيلي يهاجم حاليًا أهدافًا إرهابية تابعة لتنظيم حزب الله الإرهابي في منطقة البقاع بلبنان.

تفاصيل إضافية لاحقًا. — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 29, 2024