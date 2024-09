Israeli military calls for immediate evacuation in Laylaki, Haret Hreik, and Burj al-Barajneh

The Israeli army spokesperson Avichay Adraee issued an alert to residents of southern Beirut, urging individuals in the areas of Laylaki, Haret Hreik, and Burj al-Barajneh to evacuate.



"You are located near assets and facilities belonging to Hezbollah, and therefore the Israeli army will take strong action against them," he said.



"For your safety and the safety of your family members, you must evacuate the buildings immediately and move away at least 500 meters," he added.

#عاجل ‼️ انذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية في بيروت



إلى جميع المتواجدين في المباني المحددة في الخرائط المحددة والمباني المجاورة لها في الأحياء التالية:

⭕️الليلكي

⭕️حارة حريك

⭕️برج البراجنة



