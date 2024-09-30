Israeli military calls for immediate evacuation in Laylaki, Haret Hreik, and Burj al-Barajneh

#عاجل ‼️ انذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية في بيروت
إلى جميع المتواجدين في المباني المحددة في الخرائط المحددة والمباني المجاورة لها في الأحياء التالية:
⭕️الليلكي
⭕️حارة حريك
⭕️برج البراجنة
أنتم متواجدون بالقرب من مصالح ومنشآت تابعة لحزب الله الإرهابي ولذلك سوف يعمل جيش… pic.twitter.com/N60UKlRxmV
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 30, 2024
#عاجل ‼️ انذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية في بيروت
إلى جميع المتواجدين في المباني المحددة في الخرائط المحددة والمباني المجاورة لها في الأحياء التالية:
⭕️الليلكي
⭕️حارة حريك
⭕️برج البراجنة
أنتم متواجدون بالقرب من مصالح ومنشآت تابعة لحزب الله الإرهابي ولذلك سوف يعمل جيش… pic.twitter.com/N60UKlRxmV