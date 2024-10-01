In a third statement, Israeli army spokesperson Avichay Adraee issued a warning to residents near Beirut's southern suburbs, particularly those in the building marked on the map in the Hadath neighborhood, urging them to evacuate and move at least 500 meters away.



The map is provided below:

#عاجل ‼️ انذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا المتواجدين في المبنى المحدد في الخارطة في حي حدث بيروت

⭕️أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على مدى الزمني القريب

⭕️من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذا المبنى… pic.twitter.com/5Bxfe8Jo9o