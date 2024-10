The Lebanese Army announced in a statement Thursday that one of its soldiers was killed following an Israeli strike on a military post in Bint Jbeil in South Lebanon.



The Army said that soldiers stationed at the post responded to the source of the fire.



This attack comes after a joint convoy of the Red Cross and the Lebanese Army came under attack near the town of Tyre, killing a soldier and bringing the total of Lebanese soldiers killed to two.

