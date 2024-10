Israeli army warns against use of boats, presence on beaches south of Awali River until further notice

The Israeli army spokesperson, Avichay Adraee, issued an urgent warning to beachgoers and those using boats for fishing or other activities along the shoreline south of Awali River.



He claimed that "Hezbollah's activities in the region are prompting the army to take action against the group."



He advised the public to "avoid the beach and maritime areas until further notice, as being present in these zones poses a significant risk to safety."

#عاجل ‼️ 🔴 تحذير عاجل للمستجمين والمتواجدين على شاطئ البحر وكل من يستعمل القوارب للصيد او لأي استعمال آخر من خط نهر الاولي جنوباً



⭕️نشاط #حزب_الله يجبر جيش الدفاع على العمل ضده حيث سيعمل جيش الدفاع في الوقت القريب في المنطقة البحرية ضد أنشطة حزب الله الإرهابي

⭕️من أجل سلامتكم… pic.twitter.com/18CLRrpoF1 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 7, 2024