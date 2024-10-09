In a new warning early on Thursday, Israeli army spokesperson Avichay Adraee issued an urgent alert to residents of the Beirut southern suburbs, specifically those located in the Haret Hreik neighborhood.



"For your safety and your family's safety, you must evacuate this building and the surrounding buildings immediately and move at least 500 meters away," he said.



Here is the map:

#عاجل ‼️ انذار عاجل جديد إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا المتواجدين في المبنى المحدد في الخارطة والواقع في حارة حريك



🔴أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على مدى الزمني القريب

🔴من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذا… pic.twitter.com/OAH9sCUDV1