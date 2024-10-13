Israeli army urges evacuation of many southern Lebanese villages

#عاجل بيان عاجل إلى سكان #جنوب_لبنان في القرى التالية:



🔸مركبا, رب الثلاثين, طلوسه, الطيبه, قنطرة, دير سريان, فرون, القصير, حاريص, تبنين, كفرا, دير نطار, رشكنانيه, صدقين, رماديه, قانا, حانويه، عيتيت، ميسات, حميري, بستيتا



🔸نشاطات حزب الله يجبر جيش الدفاع على اتخاذ إجراءات ضده.… pic.twitter.com/xzjO0DrMmh