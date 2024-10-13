Israeli army urges evacuation of many southern Lebanese villages

Lebanon News
2024-10-13 | 07:18
High views
Share
LBCI
Share
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Israeli army urges evacuation of many southern Lebanese villages
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
Israeli army urges evacuation of many southern Lebanese villages

The Israeli army spokesperson, Avichay Adraee, issued an urgent statement on Sunday, calling on residents of several villages in southern Lebanon to evacuate their homes immediately.

The villages listed for evacuation include Markaba, Rab El Thalathine, Tallouseh, Taybeh, Qantara, Deir Seryan, Froun, Qoussair, Haris, Tebnine, Kafra, Deyrintar, Rechknanay, Seddiqine, Rmadiyeh, Qana, Hanouiyeh, Aaitit, Maisat, Houmayri, and Bistita.

"Due to Hezbollah's activities, the Israeli army is compelled to take action against the group," the statement said.

The spokesperson claimed that the Israeli military has no intention of harming civilians. "For your safety, you must leave your homes and move immediately north of the Awali River."

The army claimed that anyone remaining near Hezbollah elements, installations, or weapons was putting their lives at risk. 

Civilians were also instructed not to move southward, with the military cautioning that any movement towards southern areas could be dangerous.

"We will notify you when it is safe to return to your homes once the appropriate conditions are met."
 
 

Lebanon News

Israel

Army

Evacuation

South Lebanon

Villages

LBCI Next
Saudi Ambassador to Lebanon Walid Bukhari: There are over 350 tons of aid being delivered
Netanyahu urges UN to withdraw peacekeepers from conflict zones in South Lebanon
LBCI Previous

Related Articles

d-none hideMe
LBCI
Lebanon News
2024-10-12

Israeli army issues urgent evacuation warning for residents in southern Lebanon villages

LBCI
Lebanon News
2024-10-07

Israeli army issues evacuation warning to several southern Lebanese villages

LBCI
Lebanon News
2024-10-04

Israeli army issues urgent evacuation warning for residents in southern Lebanon villages

LBCI
Lebanon News
2024-10-02

Israeli army issues urgent evacuation order for specific southern Lebanon villages

Recommended For You
d-none hideMe
LBCI
Lebanon News
09:23

Hezbollah targets Israeli military in South Lebanon and Israeli territory

LBCI
Lebanon News
09:14

Lebanon's PM condemns Netanyahu's demand for UNIFIL withdrawal

LBCI
Lebanon News
09:09

Israeli airstrike near Lebanese Army vehicle in South Lebanon injures three soldiers: NNA

LBCI
Lebanon News
09:02

Israeli airstrike targets Masa village in Zahle district (Video)

Subscribe to our VOD
SUBSCRIBE
Our visitors readings
d-none hideMe
LBCI
Lebanon News
2024-09-27

Consecutive Israeli airstrikes in Beirut's southern suburbs

LBCI
Lebanon News
2024-10-12

Israeli airstrikes hit multiple locations in Lebanon amid escalating offensive

LBCI
Lebanon News
2024-10-08

Hezbollah launches rocket strikes on Israeli positions

LBCI
Lebanon News
2024-09-17

Videos show Hezbollah members injured in pager explosions

Videos
d-none hideMe
LBCI
Lebanon News
07:37

Qatari aid arrives at Beirut Airport

LBCI
Lebanon News
13:43

Destruction in Nabatieh: Marketplace targeted by Israeli warplanes (video)

LBCI
Lebanon News
10:33

Video shows the aftermath of an Israeli airstrike near Deir Billa, Batroun District

LBCI
Lebanon News
2024-10-11

Is Resolution 1701 dead? The US pushes for comprehensive implementation and LAF empowerment: Here is what Amos Hochstein told LBCI

LBCI
Lebanon News
2024-10-10

Israeli bulldozer destroys Lebanese Army watchtower at Ras Naqoura, South Lebanon (Video)

LBCI
Lebanon News
2024-10-09

Hezbollah releases aerial surveillance footage of military bases and vital facilities in Israel

LBCI
Lebanon News
2024-10-06

Hezbollah reports striking Carmel base south of Haifa with Fadi 1 rockets

LBCI
Lebanon News
2024-10-06

Video captures Israeli airstrike on Beirut's southern suburbs amid heavy bombardment

LBCI
Lebanon News
2024-10-06

Israeli army destroys mosque in Yaroun amid escalating attacks on Lebanon (Video)

Most read
d-none hideMe
24 hours
7 days
Month
LBCI
Lebanon News
10:33

Video shows the aftermath of an Israeli airstrike near Deir Billa, Batroun District

LBCI
Lebanon News
07:18

Israeli army urges evacuation of many southern Lebanese villages

LBCI
Lebanon News
13:43

Destruction in Nabatieh: Marketplace targeted by Israeli warplanes (video)

LBCI
World News
14:24

France's Macron calls on Hezbollah to 'immediately stop' strikes on Israel

LBCI
Lebanon News
23:57

Hezbollah says guided missile, explosive device hit Israeli troops near Ramyeh, South Lebanon

LBCI
Lebanon News
04:59

Israeli army claims capture of Hezbollah member

LBCI
News Bulletin Reports
13:15

International community steps up: France and US intensify diplomatic efforts to end war in Lebanon

LBCI
News Bulletin Reports
13:00

A holiday interrupted: Israel faces attacks from Lebanon amid rising tensions with Hezbollah

Download now the LBCI mobile app
To see the latest news, the latest daily programs in Lebanon and the world
Google Play
App Store
Download now the LBCI mobile app
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More