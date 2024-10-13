Lebanese Army confirms Israeli attack on two of its vehicles in Borj El Mlouk injures three soldiers

بتاريخ ١٣ /١٠ /٢٠٢٤، استهدف العدو الإسرائيلي في سياق اعتداءاته المتمادية آليتين عسكريتين في بلدة برج الملوك - مرجعيون، أثناء نقل جرافة بهدف استخدامها لفتح طرقات متضررة نتيجة القصف المعادي، ما أدى إلى إصابة ٣ عسكريين.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmyhttps://t.co/mOtkp11Zf1 pic.twitter.com/jwb0VYz6SH
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) October 13, 2024
بتاريخ ١٣ /١٠ /٢٠٢٤، استهدف العدو الإسرائيلي في سياق اعتداءاته المتمادية آليتين عسكريتين في بلدة برج الملوك - مرجعيون، أثناء نقل جرافة بهدف استخدامها لفتح طرقات متضررة نتيجة القصف المعادي، ما أدى إلى إصابة ٣ عسكريين.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmyhttps://t.co/mOtkp11Zf1 pic.twitter.com/jwb0VYz6SH