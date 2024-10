Lebanese Army confirms Israeli attack on two of its vehicles in Borj El Mlouk injures three soldiers

In a statement issued on Sunday, the Lebanese Army reported that Israeli forces targeted two military vehicles in the town of Borj El Mlouk-Marjaayoun.



"The vehicles were transporting a bulldozer intended for clearing roads damaged by recent Israeli bombardment. The attack resulted in the injury of three Lebanese soldiers," the statement noted.

بتاريخ ١٣ /١٠ /٢٠٢٤، استهدف العدو الإسرائيلي في سياق اعتداءاته المتمادية آليتين عسكريتين في بلدة برج الملوك - مرجعيون، أثناء نقل جرافة بهدف استخدامها لفتح طرقات متضررة نتيجة القصف المعادي، ما أدى إلى إصابة ٣ عسكريين.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmyhttps://t.co/mOtkp11Zf1 pic.twitter.com/jwb0VYz6SH — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) October 13, 2024