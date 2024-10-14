Lebanese Army confirms arrival of aircraft carrying humanitarian aid donated by Jordan

بتاريخ ١٤ / ١٠ /٢٠٢٤، وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي طائرة تحمل مساعدات إنسانية مقدمة هبة من المملكة الأردنية الهاشمية، جرى تسلم الهبة بحضور السفير الأردني في لبنان وليد الحديد وممثل العماد قائد الجيش.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmyhttps://t.co/htnrspk1Yt pic.twitter.com/4bhSYFEOO7