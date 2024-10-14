#عاجل بطول 800 متر تحت الأرض: قوات جيش الدفاع تكشف وتداهم مقر قيادة تحت الأرض لقوة الرضوان في جنوب لبنان
🔸قوات اللواء 8 تقوم بتصفية العديد من المخربين في اشتباكات وجهًا لوجه، وتكتشف وسائل قتالية وتدمر البنى التحتية الإرهابية التابعة لمنظمة حزب الله فوق وتحت الأرض.
🔸تحت الأرض،… pic.twitter.com/Or77lQJrbX
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 14, 2024
#عاجل بطول 800 متر تحت الأرض: قوات جيش الدفاع تكشف وتداهم مقر قيادة تحت الأرض لقوة الرضوان في جنوب لبنان
🔸قوات اللواء 8 تقوم بتصفية العديد من المخربين في اشتباكات وجهًا لوجه، وتكتشف وسائل قتالية وتدمر البنى التحتية الإرهابية التابعة لمنظمة حزب الله فوق وتحت الأرض.
🔸تحت الأرض،… pic.twitter.com/Or77lQJrbX