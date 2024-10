Israeli army shares video of captured Hezbollah member

The Israeli army spokesperson, Avichay Adraee, shared a video from the interrogation of a captured Hezbollah member, Waddah Kamel Younes, in South Lebanon.



According to Younes, Hezbollah fighters, including his commander and deputy, fled the battlefield after Israeli forces advanced.



"They all ran away," Younes reportedly said during the interrogation.



"The four members who were with me, the regional commander and his deputy, all scattered from the beginning."



Younes also stated that while Hezbollah initially planned to respond to the Israeli offensive and push toward the Galilee, the assassination of Hezbollah's leader Sayyed Hassan Nasrallah, left the fighters in disarray, with no one carrying out the planned operations.

#عاجل من التحقيق مع مخرب حزب الله وضاح كامل يونس الذي تم القبض عليه في جنوب لبنان: كلهم هربوا. كل الأربعة الذين كانوا معي وقائد المنطقة ونائبه شردوا منذ البداية. هم قليلوا الدين، ناس ما عندهم دين، دخلوا ليستلموا أموال وهربوا لأنهم خافوا من الجيش الاسرائيلي. خططوا للرد على الهجوم… pic.twitter.com/dMCcC8GYHS — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 15, 2024