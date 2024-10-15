Israeli army shares video of captured Hezbollah member

#عاجل من التحقيق مع مخرب حزب الله وضاح كامل يونس الذي تم القبض عليه في جنوب لبنان: كلهم هربوا. كل الأربعة الذين كانوا معي وقائد المنطقة ونائبه شردوا منذ البداية. هم قليلوا الدين، ناس ما عندهم دين، دخلوا ليستلموا أموال وهربوا لأنهم خافوا من الجيش الاسرائيلي. خططوا للرد على الهجوم… pic.twitter.com/dMCcC8GYHS
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 15, 2024
#عاجل من التحقيق مع مخرب حزب الله وضاح كامل يونس الذي تم القبض عليه في جنوب لبنان: كلهم هربوا. كل الأربعة الذين كانوا معي وقائد المنطقة ونائبه شردوا منذ البداية. هم قليلوا الدين، ناس ما عندهم دين، دخلوا ليستلموا أموال وهربوا لأنهم خافوا من الجيش الاسرائيلي. خططوا للرد على الهجوم… pic.twitter.com/dMCcC8GYHS