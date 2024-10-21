Israeli army claims Hezbollah built 'massive bunker' under Beirut hospital to hoard 'millions of dollars in cash and gold'

#عاجل ‼️ حزب الله يُحتفظ بمئات الملايين من الدولارات بالعملات الورقية والذهب تحت مستشفى الساحل في حارة حريك لاستخدامها لتمويل أنشطته الإرهابية
⭕️نكشف معلومات خطيرة عن قيام حزب الله بوضع الملجأ الخاص بالمدعو حسن نصر الله تحت مستشفى الساحل الواقع في قلب بيروت.
⭕️تقع فتحتيْ… pic.twitter.com/sMGkB66Ma8
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 21, 2024
#عاجل ‼️ حزب الله يُحتفظ بمئات الملايين من الدولارات بالعملات الورقية والذهب تحت مستشفى الساحل في حارة حريك لاستخدامها لتمويل أنشطته الإرهابية
⭕️نكشف معلومات خطيرة عن قيام حزب الله بوضع الملجأ الخاص بالمدعو حسن نصر الله تحت مستشفى الساحل الواقع في قلب بيروت.
⭕️تقع فتحتيْ… pic.twitter.com/sMGkB66Ma8