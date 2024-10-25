Israeli army claims killing of Hezbollah commander in Aitaroun, South Lebanon, Abbas Adnan Muslim

#عاجل القضاء على قائد قطاع عيترون في وحدة الرضوان في حزب الله: على مدار الساعات الماضية تم القضاء على عشرات الأرهابيين في لبنان وغزة



🔸تمكنت قوات جيش الدفاع باستهداف وتصفية المدعو عباس عدنان مسلم قائد قطاع عيترون في وحدة الرضوان التابعة لحزب الله. وكان المدعو مسلم مسؤولًا عن… pic.twitter.com/RtofJtuXax