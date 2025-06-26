Elon Musk expresses interest in Lebanon’s telecom sector during call with President Aoun

Lebanon News
26-06-2025 | 11:02
High views
Share
LBCI
Share
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Elon Musk expresses interest in Lebanon’s telecom sector during call with President Aoun
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
Elon Musk expresses interest in Lebanon’s telecom sector during call with President Aoun

Tesla CEO Elon Musk spoke with Lebanese President Joseph Aoun in a phone call during which he expressed interest in Lebanon’s telecommunications and internet sectors.

Musk conveyed his desire for his companies to establish a presence in Lebanon—an idea welcomed by President Aoun, who affirmed Lebanon’s readiness to provide all necessary facilitation within the country’s legal and regulatory framework.

At the end of the call, President Aoun invited Musk to visit Beirut. Musk thanked him for the invitation and promised to consider a visit at the earliest suitable opportunity.
 

Lebanon News

Elon Musk

Lebanon

Telecom

Joseph Aoun

LBCI Next
Israeli drone strike targets Bobcat vehicle in South Lebanon, causes several injuries
Syrian national arrested in Keserwan over suspected ISIS-linked training
LBCI Previous

Related Articles

d-none hideMe
LBCI
Lebanon News
2025-05-21

Lebanese President Aoun opens agricultural conference in Beirut, emphasizes sector's vital role

LBCI
World News
2025-06-06

No plans for Trump call with Musk on Friday: White House source

LBCI
Lebanon News
2025-06-18

President Aoun reaffirms Lebanon’s commitment to UNIFIL presence in the south

LBCI
World News
2025-06-07

Trump says Elon Musk has 'lost his mind' as feud fallout mounts

Recommended For You
d-none hideMe
LBCI
News Bulletin Reports
13:24

Suspect in Damascus church bombing? Lebanon arrest raises ISIS concerns — here’s what we know

LBCI
News Bulletin Reports
13:00

Electoral amendments: The battle for expatriate voting rights in Lebanon

LBCI
News Bulletin Reports
12:57

Israel eyes Syria amid US push to expand Abraham Accords, debate grows over Lebanon front

LBCI
News Bulletin Reports
12:50

US letter to Lebanon: Pushing Lebanon toward Hezbollah disarmament

Subscribe to our VOD
SUBSCRIBE
Our visitors readings
d-none hideMe
LBCI
Middle East News
2025-06-22

Blast rocks church in Syria's Damascus: Witnesses tell Reuters

LBCI
Lebanon News
2025-06-24

Bank Audi and Neo Digital Bank introduce Google Pay services in Lebanon

LBCI
Lebanon News
10:20

Walid Jumblatt says Progressive Socialist Party handed over its weapons, urges others to follow

LBCI
Middle East News
09:54

Netanyahu thanks Trump for 'support' over corruption trial

Videos
d-none hideMe
LBCI
Lebanon News
2025-06-10

Clash between Lebanese Army and residents of Deir Qanoun Al Nahr results in injuries (Video)

LBCI
Lebanon News
2025-06-04

Mexico dedicates garden around Lebanese Emigrant Statue in Beirut to mark 80 years of diplomatic ties

LBCI
Lebanon News
2025-05-19

President Aoun to seek Egyptian support for Lebanese Army in detecting explosives and tunnels

LBCI
Lebanon News
2025-05-15

LBCI Exclusive: US steps up pressure on Hezbollah, Morgan Ortagus details sanctions and vision for Lebanon's future

LBCI
Lebanon News
2025-05-11

Kuwait rolls out official welcome for Lebanon's President Aoun – video

LBCI
Lebanon News
2025-05-11

Security incidents temporarily disrupt voting in several Akkar and Minieh-Danniyeh centers

LBCI
News Bulletin Reports
2025-05-09

EU ambassador says 'we are not just donors, but genuine partners to Lebanon': Insights from exclusive LBCI interview

LBCI
Lebanon News
2025-04-23

US envoy Morgan Ortagus hails Lebanese diaspora, says country stands at a crossroads

LBCI
Lebanon News
2025-04-08

Morgan Ortagus urges Lebanon to pass banking reforms to restore financial trust

Most read
d-none hideMe
24 hours
7 days
Month
LBCI
Lebanon News
11:02

Elon Musk expresses interest in Lebanon’s telecom sector during call with President Aoun

LBCI
Lebanon News
10:20

Walid Jumblatt says Progressive Socialist Party handed over its weapons, urges others to follow

LBCI
Lebanon News
08:09

Explosion of weapons-laden pickup sparks fire in Hermel outskirts

LBCI
News Bulletin Reports
12:50

US letter to Lebanon: Pushing Lebanon toward Hezbollah disarmament

LBCI
Lebanon News
08:00

Israeli army claims killing Radwan Force and surveillance unit commanders in South Lebanon

LBCI
News Bulletin Reports
12:57

Israel eyes Syria amid US push to expand Abraham Accords, debate grows over Lebanon front

LBCI
Middle East News
06:34

Iran's Khamenei hails 'victory' in first remarks since Israel truce

LBCI
Lebanon News
03:47

Israeli drone strike targets Bobcat vehicle in South Lebanon, causes several injuries

Download now the LBCI mobile app
To see the latest news, the latest daily programs in Lebanon and the world
Google Play
App Store
Download now the LBCI mobile app
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More