Avichay Adraee claims Israeli forces killed Hezbollah fighters in South Lebanon, shares drone footage

#عاجل 🔻توثيق خاص من مسيّرة درون: يختبؤون تحت شاحنة، يوجهون أسلحتهم نحو قواتنا لتتم تصفيتهم - مشاهد من تصفية مخربي حزب الله بعد الاشتباك*
🔸خلال نشاط في جنوب لبنان الاسبوع الماضي قضت قوات من لواء 226 على مخربين من حزب الله قاموا بإطلاق النار نحو القوات.
🔸بعد القضاء على… pic.twitter.com/I1MZPumnjs
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 30, 2024
#عاجل 🔻توثيق خاص من مسيّرة درون: يختبؤون تحت شاحنة، يوجهون أسلحتهم نحو قواتنا لتتم تصفيتهم - مشاهد من تصفية مخربي حزب الله بعد الاشتباك*
🔸خلال نشاط في جنوب لبنان الاسبوع الماضي قضت قوات من لواء 226 على مخربين من حزب الله قاموا بإطلاق النار نحو القوات.
🔸بعد القضاء على… pic.twitter.com/I1MZPumnjs