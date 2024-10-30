Avichay Adraee claims Israeli forces killed Hezbollah fighters in South Lebanon, shares drone footage

#عاجل 🔻توثيق خاص من مسيّرة درون: يختبؤون تحت شاحنة، يوجهون أسلحتهم نحو قواتنا لتتم تصفيتهم - مشاهد من تصفية مخربي حزب الله بعد الاشتباك*



🔸خلال نشاط في جنوب لبنان الاسبوع الماضي قضت قوات من لواء 226 على مخربين من حزب الله قاموا بإطلاق النار نحو القوات.



🔸بعد القضاء على… pic.twitter.com/I1MZPumnjs