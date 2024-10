Israeli army claims targeting Hezbollah’s Logistical Reinforcement Unit 4400 in Bekaa

The Israeli army claimed it had carried out airstrikes targeting Hezbollah’s Logistical Reinforcement Unit 4400 in Lebanon’s Bekaa region.



Avichay Adraee, the Israeli army’s spokesperson, stated in a post on X: “Israeli Air Force jets, directed by Military Intelligence, struck storage sites located within military compounds belonging to Hezbollah’s Logistical Reinforcement Unit 4400 . These sites stored fuel used to power vehicles operated by Hezbollah, serving as a key component in the activation of its military infrastructure.”



Adraee added: “Iran funds more than half of Hezbollah’s budget through the Quds Force, which transports oil and money along various routes to Lebanon.”



He further claimed: “Hezbollah continues to store large quantities of fuel for terrorist purposes, endangering the Lebanese population.”

#عاجل جيش الدفاع هاجم مخزونات وقود تابعة لوحدة التسلح اللوجستية لحزب الله (4400) في عمق لبنان



