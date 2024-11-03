#عاجل القضاء على عناصر مركزية في حزب الله في منطقة الخيام في جنوب لبنان
🔻هاجمت قوات الفرقة 91 وسلاح الجو وقضت على المخرب المدعو فاروق أمين العشي قائد مجمع الخيام في حزب الله حيث كان العاصي مسؤولًا عن تنفيذ الكثير من عمليات إطلاق القذائف الصاروخية من الصواريخ المضادة للدروع نحو… pic.twitter.com/B9sMq3SA4t
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 3, 2024
#عاجل القضاء على عناصر مركزية في حزب الله في منطقة الخيام في جنوب لبنان
🔻هاجمت قوات الفرقة 91 وسلاح الجو وقضت على المخرب المدعو فاروق أمين العشي قائد مجمع الخيام في حزب الله حيث كان العاصي مسؤولًا عن تنفيذ الكثير من عمليات إطلاق القذائف الصاروخية من الصواريخ المضادة للدروع نحو… pic.twitter.com/B9sMq3SA4t