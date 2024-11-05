Avichay Adraee calls on South Lebanon residents to avoid traveling south and returning to homes or olive fields

Lebanon News
2024-11-05 | 03:29
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Avichay Adraee calls on South Lebanon residents to avoid traveling south and returning to homes or olive fields
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Avichay Adraee calls on South Lebanon residents to avoid traveling south and returning to homes or olive fields

In a post on X, Israeli army spokesperson Avichay Adraee issued a warning to residents of southern Lebanon, advising them to refrain from traveling south and to avoid returning to their homes or olive fields.

Adraee claimed, "We remind you that the war is still ongoing, and we continue to strike Hezbollah's forces and interests. Therefore, we urge you to avoid traveling south and return to your homes or olive fields."

Adraee stated, "For your safety, adhere to these instructions."

Lebanon News

Israel

Army

Avichay Adraee

South Lebanon

Residents

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