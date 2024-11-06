#عاجل جيش الدفاع هاجم سلسلة أهداف لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية



🔸هاجمت طائرات حربية بتوجيه استخباري دقيق في منطقة الضاحية الجنوبية مستهدفة مقرات قيادة ومستودعات أسلحة وبنى عسكرية تابعة لحزب الله.



🔸لقد وضع حزب الله هذه الأهداف في قلب السكان المدنيين بما يشكل دليلًا آخر… pic.twitter.com/7Nfdi31nml