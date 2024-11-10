Israeli army claims destruction of underground Hezbollah facility hidden beneath cemetery in South Lebanon

#عاجل بعد سبعة أيام من العملية الخاصة: قوات الفرقة 36 بالتعاون مع وحدة شَلْداغ تعثر وتدمر مجمعًا إرهابيًا تحت الأرض تم اخفائه تحت مقبرة في جنوب لبنان
🔸قامت قوات الفرقة 36 بالتعاون مع وحدات خاصة وبتوجيه من هيئة الاستخبارات بعملية برية خاصة خلال الأسبوع الماضي لتدمير مجمع إرهابي… pic.twitter.com/MbSZetgEEI
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 10, 2024
#عاجل بعد سبعة أيام من العملية الخاصة: قوات الفرقة 36 بالتعاون مع وحدة شَلْداغ تعثر وتدمر مجمعًا إرهابيًا تحت الأرض تم اخفائه تحت مقبرة في جنوب لبنان
🔸قامت قوات الفرقة 36 بالتعاون مع وحدات خاصة وبتوجيه من هيئة الاستخبارات بعملية برية خاصة خلال الأسبوع الماضي لتدمير مجمع إرهابي… pic.twitter.com/MbSZetgEEI