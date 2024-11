Israeli army claims destruction of underground Hezbollah facility hidden beneath cemetery in South Lebanon

The Israeli army claimed, "the completion of a week-long special operation in South Lebanon, resulting in the discovery and destruction of a concealed underground Hezbollah facility hidden under a cemetery about 1.5 kilometers from the Israeli border."



According to military spokesperson Avichay Adraee, the operation was led by Israel's 36th Division in cooperation with the elite Shaldag Unit, with intelligence support guiding them to the site.



"The facility contained command rooms, living quarters, and weapons storage stocked with rifles and other combat equipment," Adraee claimed.



The army described it as "prepared for a potential cross-border incursion into Israel."



Israeli forces alleged that it discovered multiple entry points that allowed them to map the entire tunnel system, which extended approximately one kilometer with a height of around two meters.



He further claimed, "To neutralize the site, the Israeli army deployed approximately 4,500 cubic meters of cement, delivered via hundreds of trucks and mixers, to fill and collapse the underground network."

#عاجل بعد سبعة أيام من العملية الخاصة: قوات الفرقة 36 بالتعاون مع وحدة شَلْداغ تعثر وتدمر مجمعًا إرهابيًا تحت الأرض تم اخفائه تحت مقبرة في جنوب لبنان



🔸قامت قوات الفرقة 36 بالتعاون مع وحدات خاصة وبتوجيه من هيئة الاستخبارات بعملية برية خاصة خلال الأسبوع الماضي لتدمير مجمع إرهابي… pic.twitter.com/MbSZetgEEI — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 10, 2024