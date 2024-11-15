Israel’s army claims attack on Hezbollah’s Radwan Force command centers in Lebanon’s Nabatieh

🔴جيش الدفاع هاجم في النبطية مقرات قيادة لقوة الرضوان في حزب الله



🔸تواصل قوات جيش الدفاع من الفرق العسكرية 36, 91, 146 القتال في جنوب لبنان حيث عثرت القوات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية على عتاد قتالي لعناصر حزب الله ومنصات صاروخية وقذائف صاروخية لمسافة قصيرة كانت موجهة… pic.twitter.com/y7e6kcOLjS