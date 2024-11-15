Israel's army issues new evacuation warning for Ghobeiry residents in Beirut's southern suburbs

Lebanon News
2024-11-15 | 10:45
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Israel&#39;s army issues new evacuation warning for Ghobeiry residents in Beirut&#39;s southern suburbs
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Israel's army issues new evacuation warning for Ghobeiry residents in Beirut's southern suburbs

The Israeli army warned residents in Beirut's southern suburbs, specifically those located in Ghobeiry, to evacuate. 

"You are located near facilities and interests belonging to Hezbollah, which the Israeli army will target in the near future," Israel's military spokesperson Avichay Adraee claimed in a post on X.

"For your safety and the safety of your family, you must evacuate this building and the adjacent ones immediately and move at least 500 meters away," he warned. 

Here is the map:
 

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