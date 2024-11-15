The Israeli army warned residents in Beirut's southern suburbs, specifically those located in Ghobeiry, to evacuate.



"You are located near facilities and interests belonging to Hezbollah, which the Israeli army will target in the near future," Israel's military spokesperson Avichay Adraee claimed in a post on X.



"For your safety and the safety of your family, you must evacuate this building and the adjacent ones immediately and move at least 500 meters away," he warned.



Here is the map:

#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المبنى المحدد في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة له في منطقة الغبيري



⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع بقوة على المدى الزمني القريب



⭕️من أجل سلامتكم وسلامة… pic.twitter.com/FhAok4x9pT