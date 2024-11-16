Israeli army issues urgent evacuation warning for Borj El Chmali, Maachouq and Haouch residents in Tyre

#عاجل 1/2 إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الصور وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية:
🔸برج الشمالي
🔸معشوق
🔸الحوش
⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب… pic.twitter.com/tZFJtWvHlw
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 16, 2024
#عاجل 1/2 إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الصور وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية:
🔸برج الشمالي
🔸معشوق
🔸الحوش
⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب… pic.twitter.com/tZFJtWvHlw
#عاجل 2/2 إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة صور وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها
⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع بقوة على المدى الزمني القريب
⭕️من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم… pic.twitter.com/joO4SBohzd
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 16, 2024
#عاجل 2/2 إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة صور وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها
⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع بقوة على المدى الزمني القريب
⭕️من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم… pic.twitter.com/joO4SBohzd