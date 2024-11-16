Israeli army issues urgent evacuation warning for Borj El Chmali, Maachouq and Haouch residents in Tyre

The Israeli army warned residents in Tyre, specifically those located in Borj El Chmali, Maachouq Haouch residents in Tyre, to evacuate immediately.



"You are located near facilities and interests belonging to Hezbollah, which the Israeli army will target in the near future," Israeli army spokesperson Avichay Adraee claimed in a post on X.



"For your safety and the safety of your family, you must evacuate these buildings and the adjacent ones immediately and move at least 500 meters away," he urged.



Here are the maps:

#عاجل 1/2 إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الصور وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية: 🔸برج الشمالي 🔸معشوق 🔸الحوش ⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب… pic.twitter.com/tZFJtWvHlw

#عاجل 2/2 إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة صور وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها



⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع بقوة على المدى الزمني القريب



⭕️من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم… pic.twitter.com/joO4SBohzd