#عاجل جيش الدفاع استكمل موجة جديدة من الغارات على ضاحية بيروت الجنوبية
🔸شنت طائرات حربية لسلاح الجو بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية سلسلة غارات على منطقة ضاحية بيروت الجنوبية مستهدفة ستة أهداف عسكرية ومنها مستودعات أسلحة ومقرات قيادة وبنى عسكرية كان يستخدمها حزب الله… pic.twitter.com/ggLMrQVBfb
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 17, 2024
#عاجل جيش الدفاع استكمل موجة جديدة من الغارات على ضاحية بيروت الجنوبية
🔸شنت طائرات حربية لسلاح الجو بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية سلسلة غارات على منطقة ضاحية بيروت الجنوبية مستهدفة ستة أهداف عسكرية ومنها مستودعات أسلحة ومقرات قيادة وبنى عسكرية كان يستخدمها حزب الله… pic.twitter.com/ggLMrQVBfb