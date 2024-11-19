Israeli army claims killing Hezbollah commander Ali Tawfiq Dweiq in Kfarjoz, South Lebanon

#عاجل 🔻جيش الدفاع قضى على قائد منظومة القذائف الصاروخية متوسطة المدى التابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية



🔸هاجمت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو أمس (الاثنين) في كفرجوز بجنوب لبنان، بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية وقيادة المنطقة الشمالية، وقضت على المخرب المدعو علي توفيق… pic.twitter.com/I5VLMdNMhA