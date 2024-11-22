#عاجل جيش الدفاع يشن يلسلة غارات في منطقة صور جنوب لبنان: استهداف مقرات قيادة تابعة لوحدة "عزيز" في حزب الله
🔸شنت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو، بتوجيه من قيادة المنطقة الشمالية، في وقت سابق اليوم سلسلة غارات على أهداف تابعة لحزب الله الإرهابي في منطقة صور جنوب لبنان. شملت… pic.twitter.com/7ZGOpA93qO
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 22, 2024
#عاجل جيش الدفاع يشن يلسلة غارات في منطقة صور جنوب لبنان: استهداف مقرات قيادة تابعة لوحدة "عزيز" في حزب الله
🔸شنت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو، بتوجيه من قيادة المنطقة الشمالية، في وقت سابق اليوم سلسلة غارات على أهداف تابعة لحزب الله الإرهابي في منطقة صور جنوب لبنان. شملت… pic.twitter.com/7ZGOpA93qO