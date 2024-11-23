Israel issues evacuation order for Choueifat Amroussieh, Hadath residents in Beirut’s southern suburbs

Lebanon News
2024-11-23 | 01:46
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Israel issues evacuation order for Choueifat Amroussieh, Hadath residents in Beirut’s southern suburbs
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Israel issues evacuation order for Choueifat Amroussieh, Hadath residents in Beirut’s southern suburbs

Israeli army spokesperson Avichay Adraee issued a warning on Saturday, calling on residents in Beirut’s southern suburbs, particularly those in the marked building in Choueifat Amrousieh and Hadath to evacuate.

"You are located near Hezbollah facilities and interests, which the Israeli army will target shortly," he claimed. 

"For your safety and the safety of your family, you must evacuate this building and the surrounding buildings immediately and move at least 500 meters away."

Lebanon News

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