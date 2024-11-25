#عاجل بيان عاجل إلى سكان #جنوب_لبنان وتحديدًا في قرية حلتا



🔸نشاطات حزب الله الارهابي تجبر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة في هذه المنطقة ولا ننوي المساس بكم



🔸من أجل سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الأولي. لضمان سلامتكم، يجب عليكم الإخلاء دون تأخير.



🔸كل من… pic.twitter.com/ahXp7dzaVz