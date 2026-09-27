Israeli army claims it struck Hezbollah infrastructure after drone attack

#عاجل | جيش الدفاع يهاجم بنى تحتية تابعة لتنظيم حزب الله الإرهابي ردًا على مسيّرة مفخخة أُطلقت باتجاه قواتنا في المنطقة الأمنية
🔸أطلق مخربون من تنظيم حزب الله الإرهابي الليلة الماضية (السبت) مسيّرة مفخخة باتجاه قوات جيش الدفاع العاملة في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. لا توجد… pic.twitter.com/ELmR9HFRdo
— Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) September 27, 2026
#عاجل | جيش الدفاع يهاجم بنى تحتية تابعة لتنظيم حزب الله الإرهابي ردًا على مسيّرة مفخخة أُطلقت باتجاه قواتنا في المنطقة الأمنية
🔸أطلق مخربون من تنظيم حزب الله الإرهابي الليلة الماضية (السبت) مسيّرة مفخخة باتجاه قوات جيش الدفاع العاملة في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. لا توجد… pic.twitter.com/ELmR9HFRdo