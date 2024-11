Israel's military said on Monday that it conducted airstrikes targeting Hezbollah military sites in Beirut's southern suburbs.



Army warplanes, guided by military intelligence, carried out airstrikes targeting Hezbollah's military command sites in Beirut's southern suburbs "moments ago," the spokesperson for the Israeli army, Avichay Adraee, claimed in a post of X.



The strikes are part of ongoing operations aimed at undermining Hezbollah's capabilities to execute what the Israeli army described as "terrorist plots" against Israel.

#عاجل جيش الدفاع شن غارات استهدفت مقرات عسكرية لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية



🔸شنت طائرات حربية لسلاح الجو وبتوجيه استخباري من هيئة الاستخبارات العسكرية غارات قبل قليل على منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت مستهدفة مقرات قيادة عسكرية تابعة لحزب الله.



🔸تأتي هذه الغارات في اطار… pic.twitter.com/adCMRGRxq0 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 25, 2024