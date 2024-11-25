#عاجل جيش الدفاع شن غارات استهدفت مقرات عسكرية لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية
🔸شنت طائرات حربية لسلاح الجو وبتوجيه استخباري من هيئة الاستخبارات العسكرية غارات قبل قليل على منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت مستهدفة مقرات قيادة عسكرية تابعة لحزب الله.
🔸تأتي هذه الغارات في اطار… pic.twitter.com/adCMRGRxq0
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 25, 2024
#عاجل جيش الدفاع شن غارات استهدفت مقرات عسكرية لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية
🔸شنت طائرات حربية لسلاح الجو وبتوجيه استخباري من هيئة الاستخبارات العسكرية غارات قبل قليل على منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت مستهدفة مقرات قيادة عسكرية تابعة لحزب الله.
🔸تأتي هذه الغارات في اطار… pic.twitter.com/adCMRGRxq0