The Israeli army, on Monday evening, warned residents in Beirut's southern suburbs, specifically those located in Ghobeiry and Haret Hreik, to evacuate.



"You are located near facilities and interests belonging to Hezbollah, which the Israeli army will target in the near future," Israeli army spokesperson Avichay Adraee said in a post on X.



"For your safety and the safety of your family, you must evacuate these buildings and the adjacent ones immediately and move at least 500 meters away," he urged.



Here are the maps:

#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية:

🔸الغبيري

🔸حارة حريك



⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب… pic.twitter.com/IgfXcnpW2V