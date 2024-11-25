#عاجل جيش الدفاع شن غارات اخرى استهدفت أهداف إرهابية لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية؛ استهداف مقريْ قيادة للمجلس التنفيذي في حزب الله
🔸متابعة للغارات على مقرات القيادة الأرهابية ومراكز السيطرة التابعة للمجلس التنفيذي في حزب الله في وقت سابق اليوم شنت طائرات حربية قبل قليل… pic.twitter.com/1Sc2wGtmPx
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 25, 2024
#عاجل جيش الدفاع شن غارات اخرى استهدفت أهداف إرهابية لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية؛ استهداف مقريْ قيادة للمجلس التنفيذي في حزب الله
🔸متابعة للغارات على مقرات القيادة الأرهابية ومراكز السيطرة التابعة للمجلس التنفيذي في حزب الله في وقت سابق اليوم شنت طائرات حربية قبل قليل… pic.twitter.com/1Sc2wGtmPx