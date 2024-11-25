Israel claims targeting Hezbollah's Executive Council centers in Beirut's southern suburbs: Army spokesperson

Lebanon News
2024-11-25 | 14:55
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Israel claims targeting Hezbollah&#39;s Executive Council centers in Beirut&#39;s southern suburbs: Army spokesperson
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Israel claims targeting Hezbollah's Executive Council centers in Beirut's southern suburbs: Army spokesperson

The Israeli army claimed to have carried out additional airstrikes targeting Hezbollah's sites in Beirut's southern suburbs, specifically striking two command centers of the group's Executive Council.

Following earlier strikes on Hezbollah's Executive Council command centers and control facilities, Avichay Adraee, the spokesperson for Israel's army, stated that Israeli warplanes launched additional airstrikes targeting the council's headquarters in Beirut's southern suburbs. 

Other military command sites belonging to the group were also struck, he said on X.

"These strikes aim to weaken the Executive Council's ability to direct and support Hezbollah's activities and disrupt its efforts to rebuild its military capabilities," Adraee added. 
 
He further stated: "The attacks are part of the Israeli army's operations against Hezbollah's Executive Council and its capacity to execute plots against Israel. They also align with broader efforts to destroy command centers, production facilities, and weapon stockpiles that Hezbollah has established in the southern suburbs of Beirut over the years."
 

Lebanon News

Lebanon

Israel

Hezbollah

Beirut

Avichay Adraee

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