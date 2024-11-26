Israel's army calls for immediate evacuation of Naqoura residents in South Lebanon

Lebanon News
2024-11-26 | 07:24
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Israel&#39;s army calls for immediate evacuation of Naqoura residents in South Lebanon
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Israel's army calls for immediate evacuation of Naqoura residents in South Lebanon

In a post on X, Israel's army spokesperson, Avichay Adraee, issued an urgent warning to the residents of Naqoura in South Lebanon.

"Hezbollah's activities are forcing the army to take strong action against them in this area, and we do not intend to harm you," he claimed.

He said, "For your safety, you must evacuate your homes immediately and move north of the Awali River. Evacuation should happen without delay to ensure your safety."

"You are prohibited from heading south. Any movement towards the south may pose a risk to your life. We will inform you of the appropriate time to return to your homes once the conditions allow," Adraee stated.

Lebanon News

Israel

Army

Evacuation

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