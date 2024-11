In a post on X, Israel's army spokesperson, Avichay Adraee, issued an urgent warning to the residents of Naqoura in South Lebanon.



"Hezbollah's activities are forcing the army to take strong action against them in this area, and we do not intend to harm you," he claimed.



He said, "For your safety, you must evacuate your homes immediately and move north of the Awali River. Evacuation should happen without delay to ensure your safety."



"You are prohibited from heading south. Any movement towards the south may pose a risk to your life. We will inform you of the appropriate time to return to your homes once the conditions allow," Adraee stated.

#عاجل بيان عاجل إلى سكان #جنوب_لبنان في الناقورة



🔸نشاطات حزب الله الارهابي تجبر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة في هذه المناطق ولا ننوي المساس بكم



🔸من أجل سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الأولي. لضمان سلامتكم، يجب عليكم الإخلاء دون تأخير.



🔸كل من يتواجد… pic.twitter.com/lI1M5wbhgt — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 26, 2024