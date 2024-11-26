Israel warns Lebanon residents: Several Al-Qard Al-Hassan branches linked to Hezbollah will be targeted

#عاجل إلى سكان لبنان انتبهوا
⭕️يواصل جيش الدفاع العمل بقوة لتفكيك بنى حزب الله الارهابية.
⭕️على المدى الزمني القريب سنقوم بمهاجمة فروع عديدة لجميعة القرض الحسن حيث تحتوي هذه الفروع على أموال تمويل ايرانية وأخرى من مصادر الدخل لحزب الله والتي تستخدم في الواقع لادارة وتخزين مصالح… pic.twitter.com/W26FLQBVdG
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 26, 2024
#عاجل إلى سكان لبنان انتبهوا
⭕️يواصل جيش الدفاع العمل بقوة لتفكيك بنى حزب الله الارهابية.
⭕️على المدى الزمني القريب سنقوم بمهاجمة فروع عديدة لجميعة القرض الحسن حيث تحتوي هذه الفروع على أموال تمويل ايرانية وأخرى من مصادر الدخل لحزب الله والتي تستخدم في الواقع لادارة وتخزين مصالح… pic.twitter.com/W26FLQBVdG